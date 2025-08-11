Home / Attualità

La notte è più sicura: bus gratuito per i giovani in discoteca da Ibla e Marina di Ragusa

11 Ago 2025 16:02

Da stasera si potrà andare a ballare senza pensieri e senza auto. Il collegamento notturno tra Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa e la discoteca Koala diventa gratuito, grazie al sostegno del Libero Consorzio per le iniziative dedicate alla sicurezza stradale dei più giovani. A darne notizia l’assessore di Ragusa Giovanni Gurrieri.

Il servizio, già attivo da alcune settimane e molto apprezzato soprattutto dai ragazzi, viene ora potenziato con l’obiettivo di incentivare a lasciare la macchina a casa e ridurre i rischi legati alla guida in ore notturne.

Gli orari. Andata: partenza da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano) alle 22.50, da Piazza Zama alle 23.00 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 23.25. Ritorno: dal Koala alle 2.50 e alle 4.10.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it