La notte è più sicura: bus gratuito per i giovani in discoteca da Ibla e Marina di Ragusa
11 Ago 2025 16:02
Da stasera si potrà andare a ballare senza pensieri e senza auto. Il collegamento notturno tra Ragusa Ibla, Ragusa, Marina di Ragusa e la discoteca Koala diventa gratuito, grazie al sostegno del Libero Consorzio per le iniziative dedicate alla sicurezza stradale dei più giovani. A darne notizia l’assessore di Ragusa Giovanni Gurrieri.
Il servizio, già attivo da alcune settimane e molto apprezzato soprattutto dai ragazzi, viene ora potenziato con l’obiettivo di incentivare a lasciare la macchina a casa e ridurre i rischi legati alla guida in ore notturne.
Gli orari. Andata: partenza da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano) alle 22.50, da Piazza Zama alle 23.00 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 23.25. Ritorno: dal Koala alle 2.50 e alle 4.10.
