La nave turca “Tcg Barbados” porterà merce in favore delle popolazioni turche colpite dal terremoto

Il Console Generale di Turchia in Sicilia Domenico Romeo, in occasione dell’arrivo e sosta in porto della fregata turca “TCG BARBAROS”, approdata il 24 febbraio e che nei prossimi giorni parteciperà ad una esercitazione NATO , denominata DYNAMIC MANTA , che vede la presenza di altre unità della NATO ( Grecia, Italia, Spagna ,Stati Uniti , Canadà, Etc ) analogamente in sosta nei porti di Catania e di Augusta, d’accordo con il Comandante dell’unita Turca Cap. di Fregata Nadir Kilinc, ha approfittato per coordinare la consegna a bordo di un certo quantitativo di vestiario vario invernale ( nuovi ), che già dall’inizio del sisma sono stati raccolti dalle Associazioni che immediatamente si sono attivati in questa immane campagna di solidarietà a favore dei terremotati della Turchia.

LA CONSEGNA AL PORTO DI CATANIA



Domenica , alle ore 09.30 nel porto di Catania è avvenuta la materiale consegna di circa 40 cartoni , alla presenza del Console Romeo e del suo collega Console dell’Azerbajian Domenico Coco, che ha voluto presenziare per portare anche il conforto del Paese da lui rappresentato .Le associazioni che hanno partecipato sono : Astrea di Siracusa nella persona del suo presidente Rossana La Monica, Associazione Don Bosco 2000 con la presenza del responsabile a Catania Aly , dell’Associazione di Amicizia Sicilia Turchia con Silvio Aliffi e Teodora Marletta , Massimo Tiralongo Fondazione Stella Polare Onlus, Arci Siracusa, e di Samatha Polizzi coordinatrice in questa particolare operazione di molte associazioni dell’area catanese.



Dopo la consegna con la foto di rito di tutto il gruppo e dei militari turchi che hanno esposto entrambi le bandiere nazionali e quella della Sicilia , il Comandante ha invitato i presenti a bordo offrendo un piccolo welcome e schierando all’ingresso della nave un picchetto d’onore per esprimere il suo grande apprezzamento e quello della Sua nazione , per la meritevole azione portata avanti dai Siciliani . Il Console Romeo , ha informato il comandante di quello che è stato fatto comunicando che una squadra di 6 volontari appartenenti alle rispettive associazioni, partiti con un proprio mezzo, si trovano in Turchia da oltre 15 giorni apportando il loro materiale supporto sia con materiale che hanno trasportato(, generatori, tende , coperte etc ) ed inoltre continuando ad acquistare merce sul posto necessaria per alleviare lo stato di disaggio dei terremotati in questa immane tragedia, che ha colpito la Turchia.

Il Console Romeo a nome del Governo turco ha voluto ringraziare i responsabili e tutto il personale delle Associazioni intervenute per il loro grande senso di solidarietà che in questi particolari momenti i Siciliani sono in grado di dare. La merce raccolta , cosi come ha riferito il comandante , all’arrivo della nave in un porto della Turchia, sara consegnata all’AFAD ( Organizzazione Nazionale che coordina gli aiuti e soccorsi ) a mezzo della Bahriyeliler Dernegi (Associazione Marina Militare della Turchia).