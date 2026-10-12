Per Uccio De Santis il “ciak” a Scicli con una troupe Rai

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Primo giorno in città per la troupe di Uccio De Santis, il comico pugliese impegnato con il suo cast di attori in una produzione Rai. A Scicli rimarrà alcuni giorni durante i quali verranno effettuate le riprese per un lavoro sul quale al momento c’è riservatezza. Tanta curiosità a Scicli, città abituata a vedere sfilare troupe cinematografiche per produzioni che hanno segnato pagime importanti nella storia della filmografia italiana e mondiale.

Uccio De Santis e il suo gruppo di attori non è nuovo alle “incursioni” in questa parte della Sicilia: ha girato a Modica nel 2024 e nel 2025 a Pozzallo. Diverse le esibizioni in piazze e teatri. L’ultima il 5 agosto scorso in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti con il suo tour estivo mentre il 12 marzo di quest’anno ha portato il suo spettacolo teatrale “Scusi, per Hollywood?” al Cine Teatro Duemila a Ragusa. Mancava Scicli e la città di Montalbano. Da oggi la troupe è in giro per le riprese dopo aver effettuato dei sopralluoghi come prima tappa di un lavoro che impegnerà Uccio De Santis ed il suo gruppo nel lavoro targato Rai. (a sinistra Uccio De Santis, nella foto con Guglielmo Trovato da I Love Scicli)

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