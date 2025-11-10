La Modica che rinasce: 15 milioni per costruire una città più verde, sicura e sostenibile. Ecco tutti i progetti. FOTO E VIDEO

Presentati stamani dal sindaco Monisteri e dagli assessori Antoci e Drago i grandi progetti che trasformeranno la città

Una strategia concreta, una visione di lungo periodo e un piano di investimenti che punta a ridisegnare il volto di Modica. È questo il cuore della conferenza stampa tenuta stamani a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri insieme agli assessori Tino Antoci (Sviluppo economico e Turismo) e Antonio Drago (Lavori pubblici e FUA), durante la quale sono stati illustrati i nuovi progetti di rigenerazione urbana e infrastrutturale per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Si tratta di un risultato frutto di una pianificazione e programmazione pluriennale portata avanti dall’amministrazione Monisteri, che ha saputo intercettare fondi europei, regionali e ministeriali, trasformandoli in progetti concreti e cantierabili.

Modica protagonista nella FUA Ragusa

Gran parte dei finanziamenti – 10,4 milioni di euro – proviene dalla Functional Urban Area (FUA) Ragusa, la nuova alleanza intercomunale che unisce Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Santa Croce Camerina e Giarratana per gestire in modo integrato le risorse europee del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Con un investimento complessivo di oltre 52 milioni di euro, la FUA Ragusa rappresenta una delle aree urbane più strategiche del Sud Est siciliano, e Modica è tra i Comuni protagonisti, con cinque interventi chiave già approvati e in fase di progettazione esecutiva.

1. Parcheggio intermodale San Giovanni: un sogno lungo trent’anni

Il primo e forse più simbolico intervento riguarda la realizzazione del Parcheggio San Giovanni, un progetto atteso da oltre trent’anni che finalmente diventa realtà.

L’opera, dal valore di 2,8 milioni di euro, mira a riqualificare il quartiere di Modica Alta, offrendo 80 posti auto e 4 stalli per autobus. Il parcheggio sarà intermodale, con spazi verdi, un’area belvedere e collegamenti pedonali diretti con i quartieri San Giovanni e Pizzo.

Un progetto pensato per migliorare la mobilità urbana e decongestionare il centro storico, integrando funzionalità e bellezza paesaggistica.

2. Riqualificazione del Polo Commerciale: nasce un nuovo asse urbano

Altro intervento strategico è il completamento del Polo Commerciale, con la realizzazione della quarta corsia, nuovi parcheggi in linea, spartitraffico e una rotatoria all’altezza di via Vanella.

L’area sarà arricchita da un grande polmone verde con bambinopoli e zone attrezzate, restituendo qualità urbana a un quartiere in espansione.

Un progetto da 3 milioni di euro, che completerà un’opera iniziata anni fa e mai portata a termine, migliorando la viabilità e la sicurezza stradale dell’intera zona commerciale.

3. Stadio “Pietro Scollo”: sport e grandi eventi

Il terzo progetto riguarda la riqualificazione dello Stadio “Pietro Scollo”, per un investimento di 1,87 milioni di euro.

L’intervento prevede il rifacimento dei muri perimetrali, la creazione di un’area fitness e di una bambinopoli, l’adeguamento alle normative di sicurezza per ospitare eventi di grande portata – come concerti o manifestazioni sportive – con nuove uscite di sicurezza, servizi igienici e impianti certificati.

Prevista anche la copertura della tribuna B, un’opera a lungo richiesta dai tifosi e dalle società sportive locali.

4. Pista ciclabile Maganuco – Marina di Modica: mobilità sostenibile e turismo lento

Un altro intervento innovativo e a impatto zero è la pista ciclo-pedonale Maganuco – Marina di Modica, lunga 3,7 chilometri e completamente realizzata con materiali ecocompatibili: legno, suolo drenante, illuminazione solare.

Sarà una pista a doppia corsia, adatta a ciclisti e pedoni, pensata per collegare le due frazioni balneari valorizzando la costa e incentivando il turismo sostenibile.

Il progetto, dal valore di 2,3 milioni di euro, prevede anche la rigenerazione della Piazzetta di Maganuco, con arredi urbani e illuminazione a basso consumo.

5. Scuola “Sacro Cuore”: efficienza energetica e sicurezza

Chiude il gruppo dei progetti FUA l’intervento di efficientamento energetico della Scuola “Sacro Cuore” di Modica, con l’obiettivo di migliorare comfort, sicurezza e sostenibilità ambientale negli edifici scolastici cittadini.

Gli altri progetti con fondi ministeriali

Parallelamente ai fondi FUA, l’amministrazione Monisteri ha ottenuto ulteriori finanziamenti ministeriali, destinati a opere di riqualificazione e messa in sicurezza.

Tra questi, il restyling del geodetico di viale Fabrizio, sede di numerose società sportive, e il completamento della riqualificazione di via Santa Elisabetta, una delle principali porte d’accesso al centro storico, con la ristrutturazione di edifici e la nuova pavimentazione.

A questi si aggiunge un piano da 3 milioni di euro per la sicurezza stradale, che prevede asfalti, nuova illuminazione e consolidamento dei muri perimetrali in tutto il territorio comunale.

Una visione di lungo periodo

“Il dissesto non ha rallentato e non rallenterà la nostra visione – ha dichiarato l’assessore Tino Antoci –. Abbiamo dimostrato che quando si pianifica con metodo, la città cresce anche nei momenti più complessi. Oggi Modica porta a casa oltre 15 milioni di euro, frutto di due anni di progettazione intensa. Sono interventi che toccano ogni parte della città — dal centro storico alle frazioni costiere — e che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e la capacità attrattiva del territorio. Questa è la prova che Modica può essere, e sarà, una città sostenibile, accessibile e moderna”.

“Oggi non presentiamo solo opere, ma una traiettoria – ha aggiunto l’assessore Antonio Drago –. Modica sta diventando un modello di area urbana che cresce valorizzando e non consumando territorio. I 15 milioni di euro sono il risultato di una visione condivisa e di un grande lavoro tecnico. Queste opere aumentano competitività, attrattività turistica, mobilità sostenibile e capacità di investimento. Oggi Modica non subisce il futuro: lo costruisce, con coraggio e visione europea”.

Modica, città che cresce

Il sindaco Maria Monisteri, chiudendo la conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di questo momento per la città: “Questi risultati non sono casuali. Sono il frutto di una squadra che ha lavorato con serietà, competenza e amore per Modica. La città cambia, e lo fa in modo ordinato, sostenibile e intelligente. Abbiamo dimostrato che anche nei momenti di difficoltà si può pianificare e crescere. Modica merita un futuro all’altezza della sua storia, e noi stiamo costruendo le basi per questo futuro.”

