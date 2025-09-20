La Mimosa: Pamela Scribano, da oltre 20 anni aiuta le donne a piacersi (senza bisturi) col suo metodo RimodellaTI

Al Poggio del Sole Resort, Pamela Scribano presenta l’evoluzione di un approccio diventato punto di riferimento per l’estetica femminile over 40

RAGUSA – Una bellezza che rispetta il corpo, esalta la femminilità e rifiuta l’invasività di aghi e bisturi. È questa la visione alla base del Metodo RimodellaTI®️, ideato e perfezionato in quasi quarant’anni da Pamela Scribano, fondatrice dell’Istituto La Mimosa. In occasione dell’evento, Pamela ha voluto condividere in anteprima l’evoluzione del metodo con un’élite di clienti, durante un evento riservato che si è tenuto il 18 settembre nella cornice elegante del Poggio del Sole Resort, a Ragusa.

Un metodo pensato per la donna over 40

Il Metodo RimodellaTI®️, in sinergia con il suo metodo Lifting NON chirurgico, è nato per rispondere a una domanda sempre più forte tra le donne sopra i 40 anni: come ritrovare bellezza, tono e armonia del corpo senza ricorrere a trattamenti invasivi? La risposta è in un percorso strutturato su tre pilastri:

Diagnosi estetica personalizzata, con valutazioni oggettive e strumenti di analisi avanzata;

Trattamenti corpo-mente, che lavorano in sinergia su tessuti, postura e benessere profondo;

Educazione al benessere, per insegnare a ogni donna come prendersi cura di sé anche a casa, nel quotidiano.

Il metodo si è dimostrato efficace su inestetismi comuni come lassità cutanea, rughe, ritenzione, adiposità localizzata e macchie, offrendo risultati visibili senza ricorrere a tecniche invasive.

Un evento esclusivo per presentare l’evoluzione del Metodo

L’evento del 18 settembre è stato un momento di grande valore informativo. Pamela ha condiviso con le partecipanti le novità più recenti del Metodo RimodellaTI®️, frutto di una costante attività di aggiornamento, studio e integrazione di nuove tecnologie.

“Il Metodo non è mai rimasto fermo. Si è evoluto, si è affinato, ha saputo accogliere ciò che la ricerca estetica e il benessere globale ci hanno insegnato negli ultimi anni. Ma senza mai tradire la nostra identità: rispetto del corpo, personalizzazione, risultati naturali e duraturi”, ha dichiarato Pamela Scribano durante la serata.

Una visione che ha cambiato la vita di migliaia di donne

Sono migliaia le donne che, negli anni, si sono affidate al Metodo RimodellaTI®️ e all’esperienza dell’Istituto La Mimosa per ritrovare fiducia nel proprio corpo. Il 18 settembre non è stato solo un evento celebrativo, ma un vero e proprio incontro con l’eccellenza dell’estetica evoluta, in cui si è parlato di futuro, visione, consapevolezza e nuove opportunità.

Per ricevere approfondimenti riservati sul Metodo RimodellaTI® e richiedere una consulenza personalizzata, chiama il numero 327 5631975 oppure visita la pagina dedicata: lamimosasrl.com

La Mimosa Istituto di Estetica Avanzata, Via Napoleone Colajanni, n 41.

© Riproduzione riservata