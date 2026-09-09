La Luna e Giove insieme nel cielo: lo spettacolo immortalato a Siracusa

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Una sottile falce di Luna e Giove protagonisti di una suggestiva congiunzione celeste. Lo scatto realizzato questa mattina, 9 settembre 2026, alle 5.40 da Siracusa da Enrico Modica racconta l’incontro apparente tra due mondi lontanissimi. Sullo sfondo, il profilo della città e le prime luci dell’alba.

La Luna e Giove, un incontro solo apparente

C’è la sottile falce della Luna, sospesa nel cielo ancora attraversato dalle ultime ombre della notte. Poco distante, un punto luminoso particolarmente brillante: è Giove, il gigante del Sistema solare.

È questa la suggestiva scena immortalata questa mattina, 9 settembre 2026, alle ore 5.40 da Siracusa, in una fotografia realizzata da Enrico Modica. Un’immagine capace di unire l’osservazione astronomica alla dimensione quotidiana di una città che lentamente si prepara a salutare la notte.

La fotografia restituisce con immediatezza il fascino della congiunzione apparente tra la Luna e Giove: due corpi celesti che, osservati dalla Terra, sembrano quasi sfiorarsi, ma che in realtà sono separati da distanze enormi.

Due mondi lontanissimi racchiusi nello stesso fotogramma

Il contrasto è ciò che rende particolarmente suggestiva l’immagine.

La Luna, relativamente vicina alla Terra, mostra la propria superficie e i suoi dettagli. Giove, al contrario, nonostante sia immensamente più grande del nostro satellite, dalla nostra prospettiva appare come un piccolo punto di luce.

La loro vicinanza nel cielo è dunque soltanto un effetto prospettico. La posizione apparente dei due astri sulla volta celeste permette però di osservarli quasi fianco a fianco, creando una composizione di grande impatto.

È proprio questo gioco tra distanza reale e vicinanza apparente a trasformare un fenomeno astronomico in una scena capace di catturare lo sguardo.

Siracusa fa da sfondo allo spettacolo celeste

A rendere ancora più particolare la fotografia è la scelta di includere nell’inquadratura il profilo urbano di Siracusa.

Nella parte superiore domina il cielo dell’alba, con le sue delicate tonalità calde che anticipano il sorgere del Sole. In basso, invece, emerge la città, riconoscibile nella sua dimensione più concreta e quotidiana.

Il risultato è un’immagine che non si limita a documentare la posizione della Luna e di Giove, ma racconta anche un preciso momento della giornata: quello in cui la notte arretra lentamente e il nuovo giorno comincia a prendere forma.

Il cielo e la città diventano così parti della stessa scena, con la dimensione astronomica che si intreccia con quella terrestre.

Lo scatto realizzato con una Nikon D750

Per realizzare l’immagine, Enrico Modica ha utilizzato una Nikon D750, abbinata a un Nikkor 24-120mm.

Una scelta che ha permesso di mantenere nell’inquadratura non soltanto i due protagonisti celesti, ma anche il paesaggio urbano siracusano, elemento fondamentale della composizione.

L’obiettivo fotografico diventa così uno strumento per raccontare non soltanto un evento osservabile nel cielo, ma il modo in cui quello stesso evento si presenta agli occhi di chi lo guarda dalla Terra.

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