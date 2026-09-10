Rubinetti a secco e disagi: Vittoria torna a fare i conti con l’emergenza idrica

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Quartieri di periferia senz’acqua a Vittoria. Il prezioso liquido manca in alcune abitazioni nella zona tra Vittoria e Scoglitti. I disservizi si sono verificati la scorsa settimana.

Problemi atavici e mai superati a Vittoria dove le autobotti sono spesso al lavoro per rifornire le abitazioni.

“I problemi si sono verificati la scorsa settimana – spiega l’assessore Cesare Campailla – a causa della diminuzione di portata da parte di SiciliAcque che dovrebbe garantirci 69 litri al secondo e in alcuni giorni non lo ha fatto. A questo si unisce il trasferimento di molte famiglie da Scoglitti a Vittoria dopo le ferie estive, che spesso comporta un consumo di acqua nella città per le pulizie, ma anche nella frazione. Il fabbisogno aumenta e la portata diminuisce”.

Nel frattempo SiciliAcque ha annunciato alcuni interventi di manutenzione negli impianti di contrada Giardinello. Gli interventi avrebbero dovuto essere effettuati oggi, ma sono stati rinviati. Quando saranno effettuati porteranno degli inevitabili disagi, sia pure per un periodo limitato.

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