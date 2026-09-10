Ispica sotto accusa: anziani al caldo, alcol tra i minori e droga. L’affondo di Sinistra Italiana

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L’appello arriva quasi a fine estate quando si iniziano a tirare le somme di una stagione, la prima per la giunta del sindaco Pierenzo Muraglie dopo le elezioni dello scorso mese di giugno, che per Ispica è stata un successo di pubblico. Lo stesso è stato per anziani e per le persone fragili? “Noi di Sinistra Italiana siamo convinti che una cosa è organizzare feste ben riuscite altra è sapere amministrare una città e quindi la comunità che in essa vive – afferma Nino Raucea, responsabile di Sinistra Italiana – chi amministra dovrebbe guardare la realtà prestando un’attenzione particolare a chi vive situazione di maggiore fragilità. Ci chiediamo, ad esempio, quali rimedi siano stati messi in atto dall’attuale amministrazione per proteggere i piu anziani dall’impressionante caldo di questa estate. Si è pensato di creare un “rifugio climatico” dove le persone anziane e sole potessero trovare riparo e sollievo durante le ondate di calore estivo? A noi non risulta. E sempre riferendoci alle fasce più deboli della comunità, ci chiediamo in che modo si è pensato di far fronte al problema dell’uso e dell’abuso di alcool da parte dei minorenni, i quali, specie in contesti come quello degli eventi estivi, risultano eccessivamente esposti. Si tratta di una piaga che colpisce i nostri adolescenti e che va attenzionata in modo concreto attraverso una collaborazione tra istituzioni ed esercenti interessati che riconosca da una parte la legittimità del lavoro dei locali serali e notturni, dall’altra anche la responsabilità che coloro che li gestiscono si assumono nei confronti dei nostri ragazzi.

Per non parlare del problema dello spaccio di droga. Ad agosto diverse operazioni delle forze dell’ordine si sono concluse con il sequestro di importanti quantitativi di stupefacenti. In particolare poco prima di ferragosto sono stati sequestrati in un appartamento ad Ispica ben 11 kg di cocaina, a riprova del fatto che Ispica da ‘oasi senza mafia’ è diventata oltre che una consolidata piazza di spaccio, anche uno strategico centro di smistamento della droga, prodotto che permette, anche nel nostro territorio, alle mafie autoctone e straniere uno dei business più consistenti. Il sindaco – conclude Raucea – ricordando la sua passata militanza nella sinistra, qualche reminiscenza di attenzione nei confronti dei più deboli e dei più fragili potrebbe riesumarla”.

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