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Arrivano due nuove motociclette per la Polizia Locale di Ragusa
10 Set 2026 13:25
Due nuove motociclette entrano ufficialmente in servizio e potenziano il parco mezzi della Polizia Locale. Un investimento destinato a rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, rendendo più rapidi gli interventi soprattutto nelle zone maggiormente trafficate e nelle frazioni balneari.
Due nuove moto per rafforzare i controlli
Le motociclette rappresentano uno strumento particolarmente utile per gli interventi nelle aree caratterizzate da traffico intenso e difficoltà di spostamento. La maggiore agilità dei mezzi consente agli agenti di raggiungere più rapidamente le diverse zone del territorio e di intervenire con maggiore tempestività.
Il potenziamento interessa in particolare il Nucleo Motociclisti, impegnato quotidianamente nei servizi di controllo della viabilità e nella prevenzione delle situazioni che possono determinare condizioni di insicurezza o violazioni delle norme.
“Più moto significa più presenza sul territorio”
A sottolineare il significato dell’investimento è l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri, che ricorda come l’arrivo dei nuovi mezzi fosse stato annunciato nei mesi scorsi agli agenti.
«Lo avevamo promesso agli agenti nei mesi scorsi e oggi quella promessa diventa realtà», dichiara Gurrieri.
Per l’assessore, si tratta innanzitutto di un riconoscimento concreto al lavoro svolto dal personale e ai risultati raggiunti dal Nucleo Motociclisti.
«Più moto significa più pattuglie, più presenza sul territorio e maggiore capacità di intervento», aggiunge.
Dal centro storico alle frazioni balneari
Il nuovo assetto punta a garantire una maggiore mobilità degli agenti in tutto il territorio comunale.
Le motociclette potranno essere impiegate dal centro storico alle frazioni balneari, dove la possibilità di muoversi rapidamente può risultare particolarmente importante durante i periodi di maggiore afflusso.
L’obiettivo è intensificare i controlli sulla viabilità e intervenire con maggiore tempestività nelle situazioni che possono generare condizioni di insicurezza o comportamenti contrari alle regole.0
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