La Fratelli Arena S.r.l. approva il Bilancio di Sostenibilità 2023 e il Piano di Sostenibilità 2024/26

Lo scorso 14 dicembre, la Fratelli Arena S.r.l., società core del Gruppo Arena, ha approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno 2023, insieme al Piano di Sostenibilità 2024/26. Con due anni di anticipo rispetto agli obblighi normativi previsti dalla nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), il Gruppo Arena si riconferma come un esempio virtuoso di trasparenza e responsabilità nella grande distribuzione organizzata in Sicilia.

Questo risultato rappresenta un traguardo condiviso dal Presidente Cristofero Arena e da tutto il Consiglio di Amministrazione, che ha lavorato con determinazione per consolidare una governance aziendale basata sui principi della sostenibilità. Il Bilancio di Sostenibilità 2023 e il Piano di Sostenibilità 2024/26 testimoniano l’impegno del Gruppo nel creare valore per tutti i suoi stakeholder, mettendo al centro l’ambiente e le persone, con l’obiettivo di costruire un futuro più responsabile e inclusivo.

I pilastri della strategia di sostenibilità del Gruppo Arena

La strategia di sostenibilità del Gruppo Arena si sviluppa su tre pilastri fondamentali:

Comunità e benessere: Promuoviamo inclusione, formazione e legami duraturi con il territorio e le persone. Nel 2023, abbiamo donato 160 tonnellate di cibo a Banco Alimentare e altre associazioni e siamo riconosciuti come azienda virtuosa per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità mentale.



Ambiente e innovazione verde: Con 10 impianti fotovoltaici e una potenza installata di 8,1 MW, abbiamo evitato l’emissione di 1.998 tonnellate di CO₂ nel 2023. Progettiamo i punti vendita con tecnologie all’avanguardia per l’efficienza energetica e la sostenibilità.



Trasparenza e responsabilità: Generiamo e redistribuiamo valore in modo equo. Nel 2023, il valore economico generato è stato di 1.158,5 milioni di euro, di cui il 95% redistribuito fra i nostri stakeholder.

I numeri del Gruppo Arena

194 punti vendita e 4 centri di distribuzione ;

e ; 2299 dipendenti , il 99% con contratti a tempo indeterminato;

, il 99% con contratti a tempo indeterminato; 166 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2023 ;

; 613.661 clienti con fidelity card ;

; 12.509 ore di formazione erogate ;

; 2500 prodotti a marchio per promuovere la qualità e le eccellenze locali.



Il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, ha dichiarato:

“Il Bilancio di Sostenibilità 2023 e il Piano 2024/26 rappresentano per noi una pietra miliare nel nostro percorso di sviluppo responsabile. Ogni iniziativa che intraprendiamo è guidata dalla volontà di lasciare un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo e sul territorio siciliano. Sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un principio guida per costruire un futuro migliore per le generazioni future.”

Lorenzo Laureti, Risk & Sustainability Manager del Gruppo Arena, ha aggiunto:

“Con il nostro impegno anticipiamo l’obbligo di rendicontazione delle sostenibilità, dimostrando la maturità e l’orientamento della governance del Gruppo verso una gestione sostenibile e trasparente. Questo risultato è il frutto di un lavoro corale che coinvolge tutte le funzioni aziendali e riflette i nostri valori di responsabilità, innovazione e rispetto per l’ambiente.”

Un impegno verso il futuro

Il Gruppo Arena, leader della distribuzione organizzata in Sicilia con le insegne Decò e SuperConveniente, ribadisce così la propria missione di creare e condividere valore con il territorio e le persone.

Per maggiori dettagli, è possibile scaricare il Bilancio di Sostenibilità 2023, che include anche il Piano di Sostenibilità 2024/26, sul sito ufficiale del Gruppo Arena.

© Riproduzione riservata