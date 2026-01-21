La forza primordiale del mare: la foto di Gianni Tumino da Sampieri

La furia del ciclone Harry si è abbattuta con una violenza senza precedenti sul Sud Italia, lasciando dietro di sé distruzione, paura e immagini che resteranno impresse a lungo. Una su tutte: lo scatto realizzato da Gianni Tumino a Sampieri, sul lungomare del borgo marinaro ragusano, che immortala onde gigantesche, alte fino a 10 metri, simili a palazzi di quattro piani che si infrangono sulla costa con una potenza impressionante.

Un mare devastante ma allo stesso tempo suggestivo, capace di raccontare in un solo fotogramma la forza primordiale della natura. La fotografia è diventata simbolo di una tempesta che gli esperti definiscono tra le più violente del XXI secolo.

Una tempesta storica che non ha ancora lasciato l’Italia

A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui il ciclone Harry ha scatenato un bollettino da incubo fatto di nubifragi, temporali violenti, tornado, mareggiate distruttive, nevicate record e venti di tempesta che hanno superato i 120 chilometri orari. Il Sud è in ginocchio e, nonostante una graduale attenuazione prevista, il ciclone non si è ancora completamente allontanato dall’Italia.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a colpire duramente la Calabria ionica, dove il mare resterà agitato con onde fino a otto metri e piogge torrenziali capaci di superare i settanta millimetri. Il vento soffierà con forza, mentre in montagna sono attese nevicate abbondanti oltre i mille metri.

Sicilia e Sardegna ancora nella morsa del maltempo

Anche Sicilia e Sardegna restano sotto pressione. Le precipitazioni continueranno a interessare in particolare i settori orientali e meridionali dell’Isola, così come le zone sud ed est della Sardegna. Si tratta di piogge generalmente moderate, ma sufficienti a gravare su un territorio già provato da mareggiate e dissesti. Rovesci localmente intensi sono attesi anche tra Basilicata e Salento, mentre il vento continuerà a soffiare con raffiche sostenute.

Lo scatto che racconta la potenza del mare

La fotografia di Sampieri, realizzata il 20 gennaio 2025 alle ore 18:14, è una testimonianza visiva straordinaria della violenza della mareggiata. Scattata con una Canon EOS 6D Mark II, obiettivo Sigma DG 24-105 mm a 74 mm, apertura f/4, esposizione di mezzo secondo e ISO 6400, l’immagine restituisce tutta l’energia di un mare in tempesta, diventando documento e memoria di un evento estremo che ha segnato profondamente il territorio.

