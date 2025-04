La festa di San Giorgio a Modica rinviata. Disposizioni dalla Diocesi di Noto. Non prima del 6 maggio

La festa di San Giorgio a Modica rinviata a data da destinarsi.

La festa di San Giorgio a Modica è stata spostata. Originariamente prevista per il 27 aprile, per rispettare il periodo di lutto dovuto alla morte di Papa Francesco, la Diocesi di Noto ha deciso di spostare i festeggiamenti. Il programma dei festeggiamenti avrebbe previsto il clou degli eventi alle 11 con la celebrazione presieduta dal parroco della Cattedrale di Noto, don Maurizio Novello, con la partecipazione delle autorità civili e militari, associazioni portatori e gli scout di Modica 1 e 3. Alla fine della celebrazione, il sindaco reciterà l’atto di affidamento e accenderà il cero votivo a San Giorgio.

Nel pomeriggio, la celebrazione presieduta dal Parroco e poi la trionfale “sciuta” per la processione di San Giorgio lungo le vie della città e i tradizionali fuochi d’artificio.

Diverse iniziative a contorno: il concerto con la cover band dei Pooh, Pensiero, una cena esclusiva 100 commensali lungo le vie di corso San Giorgio. il concerto curato dalla Banda Belluardo Risadelli e infine un convegno: “Famiglia – Lavoro – Giovani”. Questo era quanto finora previsto ma adesso dovrà essere rimodulato il programma opportunamente.

la comunicazione ufficiale della Diocesi di Noto firmata da MONS. IGNAZIO PETRIGLIERI Vicario Generale

Carissimi fratelli e sorelle, Ai Rev.di Presbiteri e Diaconi Alle Comunità Religiose Al Popolo Santo di Dio della Diocesi

con sentimenti di profondo dolore abbiamo accolto la notizia della morte del Santo Padre Francesco, che è giunta inattesa ed improvvisa, nonostante conoscessimo le sue precarie condizioni di salute. Rimarranno sempre nei nostri cuori le immagini della sua ultima apparizione pubblica, in occasione della Benedizione Apostolica Urbi et Orbi della scorsa Pasqua. Nel territorio della nostra Diocesi si dispongano e si organizzino delle veglie di preghiera, uniche in ogni singolo Vicariato, il prossimo giovedì 24 aprile alle ore 20.00 in tutte le Chiese Madri. Inoltre, in ottemperanza ai giorni di lutto nazionale indetto dal Governo Italiano ed in ossequio a quanto previsto dal Novendiale, si dispone che qualsiasi tipo di festa esterna o processione -anche già autorizzata e prevista fino al 5 maggio compreso- sia sospesa e rinviata a data da destinarsi e da concordare con la Curia Vescovile, mentre resta possibile la celebrazione eucaristica all’interno delle chiese. Certo della comprensione, rimaniamo uniti, pregando per il compianto Papa Francesco, per il quale S.E. il Vescovo chiede la carità del suffragio.

