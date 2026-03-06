Home / Attualità

La denuncia da Scoglitti: “Danni sul lungomare dopo la rimozione di quintali di sabbia”. VIDEO

06 Mar 2026 12:34

Tonnellate di sabbia sul litorale di Scoglitti. Nella zona della Riviera Lanterna il vento di levante ha fatto sollevare un forte quantitativo di sabbia che si è riversato sul lungomare e nelle strade vicine. 

Il comune è corso ai ripari. Grazie a un finanziamento regionale sono stati appaltati i lavori per la rimozione della sabbia che ormai ricopriva con vere e proprie dune sia la scalinata sia la zona della pista ciclabile. 

Ma i lavori hanno anche provocato dei danni: alcuni scalini sono stati rotti così come le paratie laterali. Il consigliere comunale Pippo Scuderi denuncia l’accaduto e rimarca i danni subiti dalle strutture del lungomare. Scuderi spiega che è stata danneggiata anche la sede stradale della pista ciclabile e parla di cattiva esecuzione dei lavori di rimozione della sabbia. L’assessore alle Problematiche della frazione, Salvatore Avola, risponde: “E’ vero, ci sono stati dei danni. Ma era quasi inevitabile. Si sono dovute rimuovere tonnellate di sabbia. Non certo con le mani e le braccia. Posso rassicurare Scuderi: la ditta provvederà a sostituire i dentelli danneggiati e tutto sarà riportato allo stadio originale”.

