La denuncia da Scoglitti: “Danni sul lungomare dopo la rimozione di quintali di sabbia”. VIDEO

Tonnellate di sabbia sul litorale di Scoglitti. Nella zona della Riviera Lanterna il vento di levante ha fatto sollevare un forte quantitativo di sabbia che si è riversato sul lungomare e nelle strade vicine.

Il comune è corso ai ripari. Grazie a un finanziamento regionale sono stati appaltati i lavori per la rimozione della sabbia che ormai ricopriva con vere e proprie dune sia la scalinata sia la zona della pista ciclabile.

Ma i lavori hanno anche provocato dei danni: alcuni scalini sono stati rotti così come le paratie laterali. Il consigliere comunale Pippo Scuderi denuncia l’accaduto e rimarca i danni subiti dalle strutture del lungomare. Scuderi spiega che è stata danneggiata anche la sede stradale della pista ciclabile e parla di cattiva esecuzione dei lavori di rimozione della sabbia. L’assessore alle Problematiche della frazione, Salvatore Avola, risponde: “E’ vero, ci sono stati dei danni. Ma era quasi inevitabile. Si sono dovute rimuovere tonnellate di sabbia. Non certo con le mani e le braccia. Posso rassicurare Scuderi: la ditta provvederà a sostituire i dentelli danneggiati e tutto sarà riportato allo stadio originale”.

