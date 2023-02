La dea bendata “bacia” Ragusa, 4 milioni in corso Vittorio Veneto

Di Giada Drocker

“Dicono che l’abbia venduta io la quota ma in realtà ancora non me lo hanno comunicato ufficialmente”. È sorridente Claudio Battaglia, titolare con il fratello Giorgio di un tabacchi ricevitoria in corso Vittorio Veneto a Ragusa. Nella sua tabaccheria sembra sia stata venduta una delle quote del concorso che ha sbancato il Superenalotto.

SUPERENALOTTO: CHI SARA’ IL FORTUNATO VINCITORE?





“Tra mercoledì e giovedì c’è stato un grande movimento di giocate perché era come se fosse nell’aria. Moltissime giocate, molti sistemi, ma impossibile però capire chi sia stato il fortunato vincitore“. Certo invece che a lui non arriverà nulla. La vincita effettiva di un novantesimo del jackpot da 371 milioni di euro supererà i 3 milioni e 200 mila euro, tolte le tasse.

SUPERENALOTTO, IL SISTEMA MULTIMILIONARIO CHE HA FATTO VINCERE IN TUTTA ITALIA





Le altre 89 quote del sistema multimilionario sono state vendute in tutta Italia. La clientela è in buona parte locale, siamo a ridosso del centro storico di Ragusa. “Anche se negli ultimi due giorni c’è stata anche molta gente di passaggio che ha provato a giocare”. L’unica speranza è che la vincita sia andata a qualcuno che ne ha effettivamente bisogno. Il jackpot della prossima estrazione parte da 54 milioni di euro.