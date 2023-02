Ragusano vince 4 milioni di euro con una delle 90 quote del sistema che ha sbancato il SuperEnalotto con 371 milioni in palio

Una notizia sta suscitando grande curiosità in tutta Italia: una delle quote della vincita del SuperEnalotto è stata venduta a Ragusa. Il fortunato vincitore si è aggiudicato ben 4 milioni di euro dei 371 in palio, con una spesa di appena 5 euro.

Si cerca il vincitore fortunato

L’identità del vincitore al momento rimane sconosciuta, ma la notizia ha subito scatenato l’interesse dei media e dei cittadini di Ragusa e non solo, che si chiedono chi possa essere il fortunato vincitore.

Il SuperEnalotto è un gioco molto popolare in Italia, che suscita sempre grande attenzione tra i giocatori che sperano di vincere il premio più ambito.

Nonostante il mistero sulla identità del vincitore, la notizia della vincita ha fatto subito il giro della città, dove molti si chiedono chi possa essere il fortunato giocatore. La speranza è che il vincitore decida di condividere la sua gioia con la comunità locale e di investire la sua vincita in progetti che possano beneficiare l’intera città.

Cresce la curiosità

Il SuperEnalotto è un gioco molto popolare anche perché offre la possibilità di vincere premi molto elevati con una spesa relativamente bassa, e questo lo rende accessibile a tutti. La vincita di 4 milioni di euro a Ragusa dimostra ancora una volta che la fortuna può sorridere a chiunque, indipendentemente dalla propria posizione sociale o dal proprio background.

Mentre la città attende di scoprire l’identità del fortunato vincitore, questa notizia ha già scatenato molta curiosità e interesse, dimostrando ancora una volta come la speranza di vincere possa essere un motore di positività e di entusiasmo per molte persone.

La vittoria in tutte le città

Ecco tutte le città dove sono state comprate le quote del sistema che ha sbancato al superenalotto

Queste le località degli esercizi commerciali dove sono state vendute le 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal che hanno fruttato la vincita record di oltre 371 milioni: 6 quote: Atripalda (Avellino). 5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata). 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma). 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli). 1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.