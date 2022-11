SuperEnalotto: due 5 centrati a Ragusa

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 12 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 34.701,20 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate in due tabacchi di Ragusa.



Il primo in via Solunto 7 e il secondo in via Fieramosca 252. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 307,8 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nella prossima estrazione.

