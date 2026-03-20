La Colomba di Pace di EMERGENCY: il dolce solidale che sostiene le vittime di guerra

Un gesto semplice, legato alla tradizione pasquale, può trasformarsi in un aiuto concreto per chi vive nei territori devastati dalla guerra. Con la Colomba di Pace, l’organizzazione umanitaria EMERGENCY invita i cittadini a sostenere le proprie attività sanitarie acquistando il dolce simbolo della Pasqua.

Da oltre trent’anni EMERGENCY opera nei contesti più difficili del pianeta portando cure mediche gratuite alle vittime dei conflitti, che nella maggior parte dei casi sono civili. Oggi l’organizzazione è attiva in nove Paesi e nel corso della sua storia ha offerto assistenza sanitaria a oltre 13 milioni di persone. L’acquisto della colomba solidale diventa quindi un modo concreto per sostenere il lavoro di medici e operatori impegnati nelle aree di crisi, tra cui Gaza, Ucraina e Sudan.

Un simbolo universale di pace in un momento storico segnato dalle guerre

La colomba rappresenta da secoli uno dei simboli più universali di pace e armonia, presente in diverse culture e religioni. In un periodo storico in cui il dibattito politico internazionale è attraversato dal ritorno dei piani di riarmo e dalla prospettiva di nuovi conflitti, questo simbolo assume un significato ancora più forte.

L’iniziativa promossa da EMERGENCY vuole proprio ribadire l’importanza della solidarietà e della difesa della vita umana, ricordando che dietro ogni guerra ci sono milioni di civili che hanno bisogno di cure e assistenza.

I banchetti nelle piazze italiane grazie ai volontari

Dal 26 al 29 marzo, circa 3000 volontari e volontarie dell’organizzazione saranno presenti con i banchetti solidali in centinaia di piazze italiane per distribuire la Colomba di Pace.

In Sicilia sarà possibile trovare il banchetto a Pozzallo, presso la libreria Mondadori in piazza della Rimembranza 42, uno dei punti di riferimento dell’iniziativa nel territorio.

Il dolce pasquale solidale è prodotto dalla storica pasticceria milanese Vergani, una realtà simbolo della tradizione dei grandi lievitati italiani.

La colomba pesa 750 grammi ed è realizzata con ingredienti semplici e selezionati: farina di qualità, lievito madre naturale, burro e uova fresche da allevamento a terra. L’impasto è arricchito con scorze di arancia candite italiane e ricoperto da una glassa croccante con zucchero e mandorle che esalta fragranza e consistenza.

Il prezzo di vendita è di 20 euro, una cifra che contribuisce direttamente a sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione.

La shopper “Essere Umani”, simbolo dell’iniziativa

Insieme alla colomba verrà consegnata una shopper in cotone naturale realizzata in edizione speciale. La borsa è decorata con la stampa “ESSERE UMANI”, creata dall’artista Massimo Pesce e prodotta in collaborazione con la tipografia AtipicaPress.

Un oggetto semplice ma ricco di significato, che accompagna l’iniziativa e ne rafforza il messaggio: ricordare che, anche nei momenti più difficili della storia, la solidarietà resta un valore fondamentale.

Come acquistare la Colomba di Pace

La Colomba di Pace può essere acquistata ai banchetti presenti nelle piazze italiane dal 26 al 29 marzo, oppure online attraverso lo shop ufficiale di EMERGENCY dal 27 febbraio al 29 marzo.

Tutte le informazioni sui punti di distribuzione e sulle città coinvolte sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzazione.

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