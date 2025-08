“La Cena dei Cento” torna a Pozzallo: eccellenze del gusto e solidarietà in un unico grande evento

Un appuntamento con il gusto, la convivialità e soprattutto con la solidarietà. Dopo il successo della passata edizione tenutasi a Ispica, sarà Pozzallo a ospitare la prestigiosa ed emozionante serata de “La Cena dei Cento”, l’evento enogastronomico organizzato dal Rotary Club Pozzallo-Ispica che unisce territorio, sapori e beneficenza.

L’iniziativa, che si propone di riunire le migliori eccellenze enogastronomiche locali in un’unica grande tavolata per cento commensali, offrirà un’esperienza immersiva all’insegna del buon cibo, della musica, dell’incontro e della generosità. L’intero ricavato sarà devoluto in favore di una causa benefica, rafforzando così il valore sociale dell’iniziativa.

I dettagli dell’edizione 2025 verranno presentati domani, sabato 2 agosto, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa presso la sala “Spazio Cultura Meno Assenza” di corso Vittorio Veneto, a Pozzallo.

Saranno presenti: Gianluca Manenti, presidente del Rotary Club Pozzallo-Ispica, Melinda Garofalo, vicepresidente del Club, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il vicesindaco Raffaele Monte

Un evento che promette di trasformare una cena in un atto d’amore per il territorio e per chi ha bisogno. L’attesa è già alta, e Pozzallo si prepara ad accogliere, ancora una volta, un incontro dove il gusto incontra la solidarietà.

