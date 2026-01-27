La Casa gialla sul Molo non si ferma. I bambini ospitati nella vicina scuola elementare a Sampieri

Da ieri pomeriggio sono riprese le attività della Casa Gialla sul molo. Riprese in una borgata “ferita” dal ciclone Harry che ha lasciato il segno sulla costa di Sampieri. Non è tornata la normalità ma è tornata la sicurezza che quei sessanta bambini non sono stati abbandonati ai disagi che incontrano fra le mura delle loro case fra le fragilità che arrivano dall’assenza dei genitori fuori per lavoro nelle campagne del territorio; a loro ci “pensano” gli operatori della Casa gialla sul Molo nata dall’idea e dalla voglia di donarsi agli altri di Simona Trombetta, Simonetta per tutti quanti hanno avuto la fortuna di incontrarla sul loro cammino.

Ricominciare senza avere nulla è difficile ma la “provvidenza” è sempre dietro l’angolo.

Avuta la disponibilità dall’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di ospitare, fino a quando la Casa gialla sul Molo non verrà resa abitabile e verrà attrezzata degli arredi e delle attrezzature che la forza del mare ha distrutto, da ieri operatori e bambini continuano le loro attività in alcuni spazi della vicina scuola elementare di via Medusa. L’acqua ha distrutto tutto, ha costretto a buttare tutto quello che c’era nella “kambusa” fra merendine, succhi di frutta e quant’altro; alimenti, questi, che aiutano a staccare dai momenti di studio. Al momento la corsa alla solidarietà si è manifestata in ogni sua interezza. Il “volontariato” è sceso in campo con tutte le sue forze. Ed ecco che la “merenda” pomeridiana per i sessanta bambini del centro di Sampieri è arrivata.

