l riscatto del Vittoria: cinque gol per il successo contro il Melilli

Il riscatto del Vittoria. Vince, ma soprattutto convince. Buona la gara d’esordio davanti al proprio pubblico contro il Melilli, ma soprattutto buona la prestazione che l’undici biancorosso ha offerto questo pomeriggio al “Gianni Cosimo”.

Il Vittoria ha vinto per 5 -1, un risultato che fotografa l’andamento della partita. Il Melilli, squadra neopromossa, è scesa in campo con la giusta determinazione. Ma il Vittoria ha imposto il proprio gioco fin dall’inizio e ha chiuso il primo tempo con il risultato die due a zero, grazie alla doppietta realizzata dall’attaccante Ankovic.

Nella ripresa il Melilli accorcia le distanze e va in gol con Ventura per il momentaneo 2 -à 1. Ma il Vittoria aveva una marcia in più e continua a insidiare la difesa ospite. Segna ancora per due volte Salvo Cocimano e chiude la cinquina Esposito.

I biancorossi escono dal terreno di gioco tra gli applausi del pubblico che ha ritrovato i propri beniamini e ha già perdonato il passo falso della gara d’esordio e la sconfitta rimediata contro il Rosmarino. In classifica, dopo due giornate, il Vittoria va a quota 3.

In classifica, a sorpresa, c’è un Mazzarrone da primato, a punteggio pieno a quota 6, insieme a Messana, Leonzio e Atletico Catania. L’altra squadra iblea, il Modica, che ha battuto il Giarre, va a quota 4.

Francesca Cabibbo

