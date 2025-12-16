Jalil Chaouch trionfa al Vittoria Fight Event: oro nel K-1 Light per il Team Invernino

È stato un successo straordinario quello ottenuto dal Team Invernino Fight Center al Vittoria Fight Event, manifestazione che ha richiamato numerose scuole di sport da combattimento e che ha messo in luce giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia. Protagonista assoluto della giornata è stato Jalil Chaouch, 13 anni, di origini tunisine ma residente a Vittoria, che ha conquistato il primo posto nel torneo a quattro atleti nella categoria 47 kg, specialità K-1 Light.

Nel match di semifinale Jalil ha affrontato Vincenzo Di Paola del Team Mangione, imponendo fin dalle prime battute un ritmo elevatissimo. Le sue combinazioni di pugni e low kick hanno messo sotto pressione l’avversario, costretto spesso sulla difensiva. Nel secondo round, nonostante il tentativo di reazione di Di Paola, Jalil ha dimostrato maturità tecnica, ottima gestione difensiva e grande capacità di contrattacco, assicurandosi l’accesso alla finale.

L’atto conclusivo del torneo ha visto Jalil opposto a Giacomo Manilla del Team Calabrese, un avversario insidioso anche per la significativa differenza di altezza. Seguendo con precisione le indicazioni del maestro Jonathan Invernino, il giovane atleta vittoriese ha impostato un match intelligente e tatticamente perfetto. Low kick efficaci, combinazioni di pugni mirate e un pressing costante hanno progressivamente fatto la differenza. Nel secondo round, nonostante il tentativo di cambio di strategia di Manilla, Jalil ha mantenuto sangue freddo e lucidità, schivando i colpi e rispondendo con attacchi precisi e potenti fino alla vittoria finale.

Soddisfatto il maestro Jonathan Invernino, che ha sottolineato la crescita del suo atleta: «Jalil è un ragazzo di 13 anni con un grande talento. Si allena con costanza e ascolta sempre i consigli. Se continuerà su questa strada, con il talento che possiede, potrà fare davvero grandi cose».

© Riproduzione riservata