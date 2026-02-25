Ispica, via libera al secondo lotto della Via di Fuga Sud: opera da 2,7 milioni

Con il Decreto n. 39/2026 firmato dal Direttore Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, prende ufficialmente il via la procedura di gara per l’affidamento dei lavori del secondo lotto funzionale della Via di Fuga Sud di Ispica. A darne notizia il sindaco Innocenzo Leontini.

Si tratta dell’arteria strategica che costeggia il Canale Circondariale e che rappresenta un collegamento fondamentale tra il bassopiano ispicese e la fascia costiera, oltre a essere un asse cruciale per la mobilità dei prodotti agricoli.

Un’opera strategica per sicurezza e viabilità

Nei mesi scorsi è stato completato il primo tratto, dal ristorante “La Tegola” fino all’intersezione con la Ispica–Bufali Marza, con interventi di messa in sicurezza su un’infrastruttura ritenuta essenziale per il territorio.

Adesso, grazie a un ulteriore stanziamento di 1.500.000 euro da parte del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, si procederà con la sistemazione del secondo tratto compreso tra la SP 50 Ispica–Bufali Marza e la Ispica–Pachino.

I lavori previsti nel II lotto

Gli interventi programmati mirano a rafforzare i livelli di sicurezza e comprendono l’installazione di nuovi guard rail, il rifacimento del manto stradale nelle parti danneggiate, la sistemazione e il consolidamento delle spalle di sostegno e l’eliminazione delle situazioni di pericolo presenti lungo il tracciato.

Al termine dei lavori, l’investimento complessivo sull’intera Via di Fuga Sud raggiungerà i 2.700.000 euro, configurandosi come una delle opere più rilevanti per la viabilità e la protezione civile del territorio ispicese.

© Riproduzione riservata