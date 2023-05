Ispica: un giovane di 19 anni arrestato per spaccio

Un giovane ispicese di 19 anni, celibe, disoccupato e con precedenti per stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri di Modica sempre per reati connessi alla droga. In particolare, il ragazzo è stato sottoposto a una perquisizione e, in casa, sono stati ritrovati 30 grammi di hashish suddivisi in 20 dosi già pronte per la cessione. Il ragazzo, tra l’altro, era stato denunciato in stato di libertà appena due settimane prima per spaccio: in quell’occasione era stato trovato con sei dosi di cocaina e pochi grammi di hashish.

PER LUI I DOMICILIARI

L’ultima perquisizione, che poi ha portato all’arresto del ragazzo, è stata condotta anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Il denaro e la sostanza sono stati sequestrati e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.