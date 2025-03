Ispica avrà la sua zona artigianale: la svolta dopo quasi 25 anni d’attesa

Nasce la zona artigianale a Ispica. Il progetto prevede la creazione di una zona artigianale moderna e strategicamente posizionata, vicino allo svincolo autostradale e al porto di Pozzallo, rendendola una vera e propria area retroportuale. L’impresa aggiudicataria si occuperà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese strade, illuminazione pubblica e infrastrutture necessarie. Successivamente, la Cna lavorerà alla stesura di un regolamento per la concessione dei lotti attraverso un bando pubblico. Una zona artigianale moderna e funzionale aiuterà le imprese locali nelle loro attività, aumenterà i livelli occupazionali e permetterà alle suddette imprese di essere veramente competitive. L’opera prevede di realizzare lotti di 600 metri quadrati ciascuno: ogni azienda potrà richiederne più di uno. Tutto il complesso sarà realizzato sfruttando i fondi ex Insicem disponibili che, per Ispica, ammontano a 1 milione e 500 mila euro.

Una svolta storica

Potrebbe essere davvero una svolta storica per la città di Ispica: dopo quasi 25 anni d’attesa è stata posta la prima pietra simbolica per la realizzazione della nuova zona artigianale, un progetto di cui si parla dal 2002 e che finalmente ha trovato concretezza. L’idea di costituire una zona artigianale è stata realizzata grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni di categoria, in primis CNA, e con l’appoggio di ConfCommercio. L’idea, nata negli anni Settanta, ha finalmente visto la luce. Un passaggio determinante per il raggiungimento di questo risultato è stato l’intervento della Cna nel 2002, quando l’iter della zona artigianale venne separato da quello del Piano regolatore generale, accelerando così il processo.

