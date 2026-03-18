Irruzione nella notte a Comiso: assalto con escavatore ad una gioielleria

Notte di paura a Comiso, dove un gruppo di malviventi ha assaltato la gioielleria Nicita in via Casmene utilizzando addirittura un escavatore per sfondare l’ingresso.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3:30 della notte, quando il forte rumore del mezzo meccanico ha squarciato il silenzio della zona, svegliando diversi residenti.

L’assalto con il mezzo meccanico

I ladri hanno utilizzato un escavatore per abbattere la vetrina e la saracinesca dell’attività commerciale per accedere così all’ingresso della gioielleria.

L’azione è stata rapida e violenta, tipica dei cosiddetti “colpi spaccata”, che negli ultimi anni hanno preso di mira diverse attività commerciali in provincia di Ragusa e in Sicilia.

Ancora in fase di quantificazione i danni provocati al negozio. L’escavatore è stato, poi, abbandonato sul posto e sembrerebbe che vi siano stati soltanto danni materiali alla porta d’ingresso dell’esercizio commerciale.

Malore per il proprietario

Durante le concitate fasi successive alla scoperta della rapina, il proprietario della gioielleria ha accusato un malore, probabilmente dovuto allo shock per quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 proveniente da Chiaramonte Gulfi, che ha prestato le prime cure.

Indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’assalto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze utili a ricostruire la dinamica del colpo.

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