Irregolarità in una casa di riposo a Ragusa: il sindaco ne dispone la sospensione

RAGUSA – Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di una casa di riposo del territorio a seguito di irregolarità riscontrate durante i controlli dei Servizi Sociali comunali. La struttura presentava criticità di natura organizzativa, funzionale e sanitaria, tali da rendere necessaria un’azione immediata per la tutela degli ospiti.

“Abbiamo agito per garantire sicurezza e qualità del servizio”

“A seguito della consueta attività ispettiva praticata dai nostri Uffici dei Servizi Sociali – spiega il sindaco Cassì – sono emerse irregolarità che hanno reso inevitabile l’adozione di un provvedimento di sospensione temporanea. Il trasferimento degli ospiti è avvenuto in modo sereno e ordinato, con la supervisione di personale medico”.

La tutela degli anziani al centro dell’azione amministrativa

L’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo, sottolinea l’importanza del monitoraggio costante delle strutture che accolgono persone fragili: “Le famiglie affidano i propri cari a queste realtà con la convinzione che possano ricevere un’assistenza adeguata e professionale. Per questo, il Comune vigila affinché le strutture convenzionate rispettino non solo i requisiti di legge, ma anche standard elevati di qualità e sicurezza. Quando questi vengono meno, la priorità resta sempre la tutela degli anziani e delle loro famiglie”.

L’azione dei Servizi Sociali comunali proseguirà con controlli rigorosi per garantire la qualità dell’assistenza nelle strutture presenti sul territorio. Image by sarcifilippo from Pixabay

