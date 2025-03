Irregolarità a bordo: nave portarinfuse fermata a Pozzallo, vietata la partenza

Gravi irregolarità in materia di sicurezza a bordo: per questo motivo, la capitaneria di Porto di Pozzallo ha emesso un provvedimento di detenzione nei confronti di una nave “portarinfuse” battente bandiera straniera a seguito di una lunga e complessa ispezione. Il provvedimento resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’unità.



L’ispezione, condotta nell’ambito dell’accordo internazionale sui controlli per la sicurezza della navigazione, ha evidenziato gravi e numerose violazioni normative, tra cui significative carenze nella prevenzione e lotta agli incendi, nella gestione della sicurezza di bordo e nella preparazione dell’equipaggio.

Sono 14 le “non conformità” riscontrate



Sono state riscontrate complessivamente 14 non conformità, di cui 4 tali da giustificare la detenzione dell’unità. La nave potrà lasciare il porto di Pozzallo solo dopo aver sanato tutte le irregolarità rilevate e aver superato una nuova ispezione.

La detenzione di una nave è una misura eccezionale, adottata per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino

