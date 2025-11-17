“Io C’entro”: il PD Ragusa rilancia la campagna sul centro storico

Prosegue e si rafforza “Io C’entro – E dico la mia”, la campagna lanciata dal Partito Democratico di Ragusa per raccogliere idee, segnalazioni e proposte sul futuro del centro storico, sia a Ragusa superiore sia a Ibla. Dopo il debutto del 28 settembre durante la Festa provinciale dell’Unità, il PD annuncia ora una nuova fase dell’iniziativa, pensata per ampliare il coinvolgimento dei cittadini.

Da oggi, infatti, in vari punti della città sono stati affissi i nuovi cartelloni dedicati alla campagna: una grafica riconoscibile accompagnata da un QR-Code che consente di accedere direttamente al form di partecipazione sul sito del Partito Democratico di Ragusa.

“L’iniziativa “Io C’entro – E dico la mia” è nata per dare voce alle persone che vivono, lavorano o attraversano ogni giorno Ragusa superiore e Ibla, e la partecipazione registrata nelle prime settimane ci conferma che c’è un forte bisogno di confronto, ascolto e condivisione – spiega il segretario cittadino del PD, Riccardo Schininà. Per questo abbiamo deciso di ampliare la campagna con nuovi strumenti, così da raggiungere ancora più cittadini”.

Oltre ai manifesti, è ora attiva sul sito pdragusa.it una sezione dedicata, dove è possibile conoscere nel dettaglio gli obiettivi del progetto, compilare il form online, leggere il materiale informativo e restare aggiornati sui prossimi passi dell’iniziativa.

Nella stessa pagina è possibile anche aderire formalmente alla campagna: una possibilità aperta non solo ai singoli cittadini, ma anche a comitati, associazioni culturali e sportive, realtà del terzo settore, gruppi civici e organizzazioni che operano nei centri storici e che desiderano contribuire al percorso partecipativo avviato dal Partito Democratico.

“Le sorti del centro storico riguardano tutta la città – conclude Schininà – e crediamo che per affrontarne le criticità serva un metodo diverso da quello adottato negli ultimi anni: niente slogan, niente scorciatoie, ma partecipazione vera, idee condivise e un impegno collettivo. Con i manifesti e la piattaforma online vogliamo dare a tutti la possibilità di contribuire in modo semplice e immediato”.

