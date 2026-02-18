L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica conferma anche nel 2025 livelli di attività elevati e un rafforzamento degli indicatori di qualità e sicurezza clinica. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, il reparto ha eseguito 2.682 interventi su 2.657 pazienti, confermando la piena operatività della struttura e […]
Investimento milionario nel lusso: a Marina di Ragusa nasce Costa Irminia Retreat & SPA
18 Feb 2026 15:15
Il turismo di fascia alta continua a puntare sulla costa iblea. A Marina di Ragusa è in fase avanzata lo sviluppo di un nuovo resort a cinque stelle, il Costa Irminia Retreat & SPA, la cui apertura è prevista entro la metà del 2026.
Il progetto viene inaugurato nel 2026 da Yeldo, gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, che ha annunciato un investimento di 2,7 milioni di euro in equity preferenziale per completare la struttura alberghiera.
La costruzione del resort è già completata per oltre il 60% dei lavori, con una superficie complessiva di oltre 15.000 metri quadrati.
Resort a cinque stelle tra mare, natura e benessere
Il Costa Irminia Retreat & SPA offrirà 44 camere di fascia alta, ristorante, piscina con pool bar e area wellness, inseriti in un contesto naturale a pochi passi dal mare e a circa 400 metri dalla costa.
Gestione internazionale e brand globale
Una volta completata, la struttura sarà gestita da Panoram Hotel Management e affiliata al brand Vignette Collection del gruppo IHG Hotels & Resorts.
Secondo Antonio Borgonovo, fondatore e CEO di Yeldo, l’operazione conferma la capacità del gruppo di attrarre investitori su progetti hospitality di alto livello in destinazioni turistiche consolidate.
Dal punto di vista finanziario, il progetto prevede: IRR atteso del 16%, ROI stimato del 24,9%, durata prevista di 18 mesi, liquidation preference per gli investitori su capitale e rendimento.
Il 2026 anno chiave per il turismo a Marina di Ragusa
L’apertura del Costa Irminia Retreat & SPA si inserisce in una fase di forte sviluppo dell’offerta turistica locale. Sempre nel 2026 è prevista anche la riapertura del nuovo resort Mangia’s nell’area dell’ex Club Med, segnando un ulteriore passo verso il posizionamento della costa ragusana nel segmento dell’ospitalità internazionale di lusso.
