Investe il fratello con la macchina: a giudizio per tentato omicidio

Una famiglia coinvolta. Un uomo, 58enne, accusato del tentato omicidio del fratello di tre anni più grande, è a processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa (Manenti, La Terra, Aprile). I fatti sono accaduti il 29 ottobre del 2022. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, l’uomo che è difeso dall’avvocato Giuseppe Aprile Carbone, avrebbe deliberatamente investito con la sua autovettura, il fratello che era in sella ad una bici elettrica.

I possibili motivi

Alla base di quanto accaduto, ci sarebbero dei vecchi dissapori e invidie famigliari che si sarebbero acuiti anche a causa dello stato di salute precario dell’uomo, dovuto alla dipendenza dall’alcool. Il processo è iniziato con l’escussione dei primi testi della Procura (il pm è il sostituto Marco Rota). L’investimento è avvenuto in una strada interpoderale a Santa Croce Camerina e i soccorsi sono stati allertati dal titolare di una azienda agricola confinante con quella del figlio della vittima. L’uomo investito che è parte civile, rappresentato dall’avvocato Giovanni Mangione, ha subìto delle gravissime lesioni ad una gamba che non gli permettono più di lavorare. La foto che accompagna questo articolo è stata generata dall’AI.

