Intervento sulla sommità del Municipio di Scicli. Messa in sicurezza la parte del distacco

Messa in sicurezza la facciata del Municipio che ricade su via Barone La Rocca. Tecnici ed operai hanno lavorato nella giornata di ieri per rimuovere le parti pericolanti individuate nella sommità del palazzo. Per la prossima settimana sono programmati i lavori di somma urgenza che dovrebbero permettere il rifacimento della facciata e l’eliminazione dei pericoli esistenti fra il muro sommitale della sopraelevazione del secondo piano del palazzo ed il cornicione che delimita l’intero immobile.

Il pericolo, individuato nel corso di un sopralluogo dei tecnici comunali, sarebbe collegato all’esistenza di due strutture parallele fra le quali si infiltra, in caso di pioggia, l’acqua e provoca il cedimento, il distacco ed il crollo delle pietre. Sarebbe quello che è accaduto proprio ieri dopo un giorno ed una notte di pioggia. L’intervento di somma urgenza seguirà la perizia già redatta in tempi record dall’ufficio tecnico che dovrebbe mettere in sicurezza la facciata ricadente su via Barone La Rocca angolo via Nazionale.

Già a partire dai primi giorni della settimana verrà installata un’impalcatura per permettere agli operai di lavorare in sicurezza e rivedere l’intero stato della facciata e del palazzo, anche e soprattutto nella parte della sopraelevazione che, nel passato, s’è detta abusiva ma che, invece, dalla ricerca che ha prodotto l’ufficio patrimonio del Comune è in regola per una sanatoria che venne perfezionata successivamente alla sua realizzazione che ha permesso di chiudere con l’abuso edilizio, ampliare i locali del Municipio ed avere un unico immobile al servizio della gestione pubblica della città.

