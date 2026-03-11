Interventi sulla statale 514: senso unico alternato, ecco quando

Modifiche alla viabilità sulla Strada Statale 514 Di Chiaramonte. Per consentire interventi tecnici sulla rete dei servizi elettrici, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico in un tratto della carreggiata.

La limitazione al traffico sarà attiva dall’11 al 13 marzo, nella fascia oraria dalle 6 alle 18, e interesserà il tratto compreso tra il chilometro 11,200 e il chilometro 11,500 della statale.

Traffico regolato da semaforo

Durante i tre giorni di intervento, la circolazione lungo il tratto interessato della SS 514 sarà gestita tramite impianto semaforico temporaneo, che consentirà il passaggio dei veicoli in modo alternato nelle due direzioni di marcia.

La misura è stata adottata per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche necessarie all’eliminazione di alcune interferenze con le infrastrutture elettriche presenti lungo la strada.

Interventi sulla rete elettrica

I lavori saranno eseguiti dal gestore dei servizi elettrici, che dovrà effettuare attività di adeguamento e sistemazione degli impianti situati in prossimità della sede stradale.

Si tratta di interventi tecnici necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture e il corretto funzionamento della rete elettrica, operazioni che richiedono la temporanea modifica della viabilità nel tratto interessato.

Possibili rallentamenti per gli automobilisti

Durante la fascia oraria dei lavori potrebbero verificarsi rallentamenti o brevi code, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Agli automobilisti viene quindi consigliato di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e programmare eventuali spostamenti con qualche minuto di anticipo, considerando le possibili attese dovute al senso unico alternato.

La situazione tornerà alla normalità al termine degli interventi previsti per il 13 marzo, quando la circolazione sulla statale 514 potrà riprendere regolarmente in entrambe le direzioni.

