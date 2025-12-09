Internazionalizzazione: ecco il patto che può far decollare l’economia siciliana

Attività produttive, via libera della giunta allo schema d’intesa tra Regione e Ministero degli Esteri per l’internazionalizzazione delle imprese siciliane

Il governo Schifani ha approvato oggi, nel corso della riunione di giunta, lo schema di intesa tra la Regione Siciliana e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese dell’Isola sui mercati internazionali. L’accordo punta a sostenere lo sviluppo all’estero delle aziende siciliane e delle loro filiere, incrementando il livello di internazionalizzazione, la capacità di esportazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e creativo regionale.

Il protocollo prevede un coordinamento strutturato tra la Regione – attraverso l’assessorato delle Attività produttive – e la Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero. A essere coinvolta sarà l’intera rete del Sistema Italia all’estero: ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura, Ice, Sace e Simest. L’obiettivo è fornire strumenti operativi concreti e più efficaci, facilitando le imprese siciliane nei loro processi di apertura ai mercati esteri.

«L’approvazione in giunta di questo schema di intesa – spiega l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo – rappresenta un passo decisivo per rafforzare la presenza delle nostre aziende sui mercati internazionali. La Sicilia ha eccellenze produttive straordinarie, ma spesso prive degli strumenti necessari per competere all’estero: con questo accordo mettiamo a disposizione un sistema di supporto strutturato, efficace e finalmente coordinato con il Ministero degli Affari esteri».

Secondo Tamajo, internazionalizzare non significa soltanto esportare prodotti, ma promuovere l’immagine globale della Sicilia nel suo insieme: «Cultura, creatività, innovazione: è questo ciò che vogliamo portare fuori dai confini nazionali. È una sfida che la Regione intende affrontare assieme alle imprese, offrendo loro opportunità concrete di crescita e aprendo nuove rotte commerciali».

Nel dettaglio, l’assessorato delle Attività produttive si impegnerà a intensificare le azioni di promozione sul territorio, potenziando strumenti, programmi e iniziative mirate sia all’export sia all’attrazione di investimenti. «Saremo al fianco delle aziende in ogni fase del percorso – conclude Tamajo – perché la competitività internazionale della Sicilia è una priorità strategica del governo regionale».

© Riproduzione riservata