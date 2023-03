“Insieme sulla via della Pace”: il 31 marzo Via Crucis in tutte le città della Diocesi di Ragusa

La Pace sarà il tema portante della Via Crucis che si svolgerà venerdì 31 marzo contemportaneamente in tutti i comuni della Diocesi di Ragusa. Promossa dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali in collaborazione con i Vicariati foranei, “Insieme sulla via della Pace” è il tema che scandirà le stazioni della Via Crucis. Le meditazioni riguarderanno i mali che turbano l’umanità e saranno accompagnate da una preghiera comunitaria, affinché l’intera umanità possa ritrovare le ragioni della Pace.

A Ragusa le celebrazioni saranno presiedute dal Vescovo, monsignor Giuseppe La Placa che ha anche preparato delle riflessioni che saranno utilizzate contemporaneamente in tutte le celebrazioni cittadine. Negli altri Comuni della diocesi la celebrazione sarà presieduta dai Vicari foranei o dai parroci.

IL MESSAGGIO DEL VESCOVO DI RAGUSA

«Insieme – ha scritto il Vescovo nel messaggio che accompagna la Via Crucis – ci metteremo in cammino accanto a Gesù unendoci in preghiera con tutti i popoli del mondo che in questo momento vivono il dramma della guerra». Il Vescovo ricorda come oggi siamo chiamati a ripercorrere la Via della Croce, chiedendo al Signore «che ci aiuti a dare il nostro piccolo contributo alla costruzione di quel Regno di pace, di giustizia e di verità per il quale Egli è morto in croce ed è risorto il terzo giorno».

Queste, le chiese dove sono previste le celebrazioni:

Ragusa, Cattedrale San Giovanni Battista

Vittoria, Basilica San Giovanni Battista – Acate, Chiesa Madre

Comiso, Chiesa Madre – S. Croce Camerina, Chiesa Madre

Monterosso Almo, Santuario dell’Addolorata – Giarratana, Chiesa Madre

Foto: Salvo Bracchitta