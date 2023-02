Innovazione e smart mobility nella partnership Bapr e Fondazione Samothare

La collaborazione tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Fondazione attuatrice del progetto Samothrace rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo dell’innovazione in Sicilia. Questo partenariato prevede un investimento di 120 milioni di euro da utilizzare in tre anni per avviare progetti di ricerca e sviluppo in diversi settori, tra cui l’energia, l’ambiente, la smart mobility, l’agricoltura di precisione, la salute e i beni culturali.

Le risorse destinate al progetto

Il progetto Samothrace riunisce 28 partner, tra cui università, istituti di ricerca, grandi aziende internazionali e piccole e medie imprese. Il programma prevede l’assunzione di 115 ricercatori e 70 borse di dottorato di ricerca, oltre a 8 milioni di euro da destinare ad altre realtà industriali e 9 progetti raggio che fanno leva sulle tecnologie abilitanti della micro e nanoelettronica.

La Banca Agricola Popolare di Ragusa supporterà la Fondazione Samothrace e i progetti in tutte le attività inerenti agli accrediti del finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) alla Fondazione e nell’erogazione dei pagamenti. Inoltre, la banca esaminerà la concessione di specifiche garanzie fidejussorie in favore dei membri dell’Ecosistema Samothrace, per consentire l’erogazione delle eventuali anticipazioni richieste dai singoli membri al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Questa collaborazione tra una grande banca regionale e un ecosistema di innovazione è un’opportunità unica per il territorio siciliano. La presenza di università, istituti di ricerca e aziende internazionali nel progetto Samothrace metterà a sistema le competenze di tutti gli atenei della regione, degli istituti e centri di ricerca siciliani e italiani e di aziende leader nel settore della microelettronica, di piccole e medie imprese con sede in Sicilia e non solo.

Interventi per tutto il territorio siciliano

Il progetto Samothrace mira a trasferire le tecnologie e le conoscenze dal mondo della ricerca a quello produttivo, al fine di sostenere l’innovazione tecnologica sostenibile e di valorizzare la conoscenza, a beneficio del tessuto industriale e della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’intero territorio siciliano.

La collaborazione tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Fondazione Samothrace rappresenta un esempio di come le istituzioni finanziarie possono sostenere l’innovazione e lo sviluppo economico dei territori in cui operano. In particolare, la Banca Agricola Popolare di Ragusa si posiziona sempre più come un’istituzione agile e legata al territorio, in grado di supportare l’innovazione tecnologica sostenibile e di contribuire a un meccanismo virtuoso di trasferimento e valorizzazione della conoscenza.

Il progetto Samothrace rappresenta un grande e ambizioso progetto di sviluppo per l’intera regione, con gli atenei siciliani