Iniziati i festeggiamenti di San Francesco d’Assisi a Ragusa. FOTO e programma

Con la discesa solenne del simulacro di San Francesco hanno ufficialmente preso il via i festeggiamenti interni nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, nel quartiere Cappuccini di Ragusa. La cerimonia è stata presieduta dal parroco, Don Nicola Iudica, e ha visto la partecipazione attiva della comunità parrocchiale che ha animato la Santa Messa. Questo primo atto ha segnato l’inizio di un programma di celebrazioni che quest’anno assume un valore particolarmente significativo per la comunità, con il ricordo degli 800 anni dall’impressione delle stimmate di San Francesco al Santuario della Verna.

Il programma riprenderà martedì 17 settembre, con la “Festa dell’impressione delle stimmate”. La giornata sarà scandita da momenti di preghiera: alle ore 18 è previsto il Santo Rosario e la Coroncina a San Francesco d’Assisi, seguiti, alle 18:30, dalla celebrazione eucaristica, presieduta da Fra Daniele Cugnata, parroco del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa. Anche in questa occasione, sarà la comunità parrocchiale a contribuire all’animazione della funzione. Dopo la messa, alle 19:30, Fra Daniele guiderà una catechesi sul tema “Francesco, voce profetica del nostro difficile tempo”, un’opportunità per riflettere sulla figura del santo e sul suo messaggio di pace e povertà, particolarmente rilevante nel contesto attuale.

Il parroco Don Nicola Iudica ha voluto sottolineare il forte legame tra la città di Ragusa e San Francesco, evidenziando come i festeggiamenti rappresentino un momento di unità per l’intera comunità: “San Francesco è una figura che continua a parlare al cuore di tutti noi, in un tempo in cui abbiamo sempre più bisogno di ascoltare voci profetiche come la sua. Le celebrazioni di quest’anno sono un invito a riscoprire la spiritualità francescana, che ci richiama all’essenziale, alla semplicità e alla fraternità”.

Per chi desidera partecipare alle celebrazioni, il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook della parrocchia o in formato cartaceo presso la stessa. foto di Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata