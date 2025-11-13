Iniziata la messa in sicurezza dei costoni rocciosi del colle San Matteo

Da alcune ore il colle San Matteo a Scicli è sotto attenzione da parte dei residenti in città. Il rumore di un elicottero e le sue giravolte tutt’intorno il colle San Matteo sta incuriosendo gli abitanti. Un elicottero munito di un cestello che si innalza in aria e che si abbassa verso la fiancata rocciosa del colle San Matteo che ricade sul quartiere Santa Maria La Nova. Si sta eseguendo il lavoro di posa della rete metallica destinata a frenare eventuali cedimenti di materiale roccioso dalla collina.

“Si stanno mettendo in sicurezza i costoni rocciosi che sovrastano il centro abitato della nostra città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone – è iniziata da oggi, infatti, la posa della rete protettiva lungo il costone roccioso di Santa Maria La Nova, lato San Matteo, e fino al lavatoio, grazie all’azione di un elicottero”. La messa in sicurezza di questi luoghi permetterà di rendere fruibile l’antico lavatoio, già interamente rimesso a nuovo con un finanziamento regionale, e di assicurare la vita quotidiana del quartiere senza la preoccupazione che possano registrarsi distacchi di pezzi di roccia dai costoni. Quello che in questi giorni si sta realizzando è un intervento atteso e soprattutto indispensabile per la sicurezza di questa parte del centro abitato, una delle più antiche del centro storico.

