Inizia il tour dei Town Hall Meeting di Francesco Stornello: appuntamento oggi alle 19.00 a Marina di Modica.

Incontrare le cittadine e i cittadini e sottoporsi alle loro domande, per un confronto diretto e non mediato da convegni o presentazioni che non prevedono il coinvolgimento attivo di chi ascolta: questo il senso dei Town Hall Meeting organizzati dal candidato per le elezioni regionali del Partito Democratico, Francesco Stornello.

Si parte oggi a Marina di Modica, con inizio alle 19.00, presso lo Shuluq, dove il candidato risponderà alle domande che arriveranno dal pubblico, per ribaltare l’impostazione classica degli eventi elettorali mettendo al centro dell’attenzione le richieste e le necessità reali dei cittadini.

“Vogliamo ascoltare, raccogliere proposte, mettere in pratica una partecipazione democratica necessaria – spiega Stornello – per riconnettere il popolo elettore a chi si candida a rappresentarlo. Nella consapevolezza dello spettacolo indecoroso e irresponsabile che sta mettendo in atto il M5S e delle difficoltà del Pd, con la mia candidatura vogliamo portare nel Parlamento Regionale un’idea della politica che assomiglia alla nostra comunità iblea: sana, laboriosa, tenace, credibile, visionaria ma con i piedi per terra”.

Il programma dei Town Hall Meeting proseguirà senza sosta nei prossimi giorni. Prossimo appuntamento dopo stasera, venerdì 26 agosto, alle ore 19.00, presso il PataPata a Sampieri.