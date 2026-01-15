Influenza 2026, l’ASP di Ragusa rilancia l’appello alla vaccinazione: copertura in provincia al 20%

L’ASP di Ragusa rinnova l’invito alla popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, sottolineando come il vaccino rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e contribuisca concretamente a ridurre la pressione sui Pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, particolarmente impegnati durante i picchi stagionali dell’influenza. Secondo il report aggiornato al 12 gennaio, nel territorio provinciale sono stati somministrati complessivamente 49.000 vaccini, pari a circa il 20 per cento della popolazione “eleggibile”, ovvero coloro per i quali la vaccinazione è raccomandata in base all’età o alla presenza di condizioni di rischio. La copertura tra gli over 65 ha raggiunto il 45 per cento, mentre nella fascia 60-64 anni si attesta al 19 per cento. Tra i bambini dai sei mesi ai sei anni sono stati vaccinati 4.032 piccoli, pari a circa un quarto della popolazione pediatrica di riferimento.

Il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha ricordato che la vaccinazione antinfluenzale non è solo una scelta di tutela individuale, ma un vero e proprio atto di responsabilità collettiva. Ridurre i casi di influenza e le complicanze evitabili consente di limitare gli accessi ai Pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri, permettendo ai servizi sanitari di concentrarsi sulle emergenze e sui pazienti più complessi. Anche il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Giuseppe Smecca, e la Direttrice dell’U.O.C. di Epidemiologia e Profilassi, Sonia Cilia, confermano che la vaccinazione resta uno degli strumenti più efficaci per contenere l’impatto dell’influenza stagionale. Vaccinarsi anche a stagione avviata rimane una scelta utile per prevenire forme gravi della malattia, soprattutto tra i soggetti più vulnerabili.

La campagna antinfluenzale dell’ASP di Ragusa proseguirà fino al 28 febbraio 2026. Le somministrazioni sono disponibili presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali aziendali di Ragusa, Modica e Vittoria. I centri vaccinali restano aperti con la formula dell’open day, senza prenotazione, anche il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 050510 o scrivere all’indirizzo mail servizio.epidemiologia@asp.rg.it.

