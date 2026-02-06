Incubo domestico a Ragusa, aggredisce la madre per i soldi della droga: arrestato

Un lungo incubo domestico fatto di violenze, minacce ed estorsioni si è concluso con un arresto a Ragusa. Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il G.I.P. ibleo ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di M.C., 34 anni, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate, minacce, furti ed estorsioni nei confronti della madre convivente.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia della donna, esasperata da anni di comportamenti violenti del figlio, affetto da dipendenza da stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i militari dell’Arma erano già intervenuti più volte in passato presso l’abitazione della famiglia per sedare le crisi del giovane, spesso legate all’astinenza da droga. In alcune circostanze il 34enne era stato temporaneamente allontanato per evitare ulteriori pericoli per la madre.

L’episodio più grave si sarebbe verificato durante l’ultima aggressione, quando la donna è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Ragusa, venendo dimessa con una prognosi di sette giorni.

La denuncia della vittima ha consentito ai Carabinieri di ricostruire un quadro di reiterate vessazioni, tra cui la sottrazione di denaro e gioielli e continue richieste estorsive finalizzate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Al termine delle indagini, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

