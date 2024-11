Incidente tra Ragusa e Comiso, moto contro auto. C’è un ferito

Volante della Polizia alle 18.30 stava giungendo sul posto. Incidente lungo la strada statale 115 tra Comiso e Ragusa tra una moto e una autovettura. Strada bloccata e difficile accesso anche per i mezzi di soccorso. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale, non si conoscono le sue condizioni e al momento nemmeno la dinamica dell’incidente.

ricerca foto di Franco Assenza

