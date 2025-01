Incidente sulla Scicli-Mare: auto si ribalta e prende fuoco

Spettacolare incidente sulla Scicli-Mare. L’urto è avvenuto fra due auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia, verso Donnalucata. Una delle due, pare dovesse svoltare per entrare in un’area di servizio. Nel violento tamponamento una delle auto si è ribaltata andando in fiamme.

Sul posto per spegnere l’incendio i vigili del fuoco e per i rilievi la Polizia locale di Scicli. Nessun ferito. Sulle due auto coinvolte solo i conducenti. La strada è stata riaperta dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia municipale per dirimire il traffico veicolare.

© Riproduzione riservata