Incidente sulla Ragusa-Mare: auto ribaltata

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, lungo la strada che collega Ragusa a Marina di Ragusa, all’altezza del resort Poggio del Sole, si è verificato un incidente stradale. Un’auto si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Traffico rallentato

I feriti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per ricevere le prime cure. Dalle prime informazioni ricevute, non sarebbero in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti fino a quando la strada non è stata liberata dal veicolo capovolto.

Foto: Gruppo Risan

