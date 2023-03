Incidente sul lavoro a Modica: ferito operaio di 60 anni

E’ ricoverato al Trauma Center dell’ospedale di Catania l’operaio di 60 anni rimasto vittima lunedì di un incidente sul lavoro mentre lavorava in un cantiere edile in territorio di Modica. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sul corpo dell’uomo si sarebbe rovesciato un montacarichi. La pesante attrezzatura sarebbe caduta e sarebbe finita proprio sull’operaio provocandogli seri traumi in diverse parti del corpo. A soccorrere l’uomo sarebbero stati gli stessi compagni di lavoro.

Poi il trasferimento all’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica.

Nell’ospedale modicano i medici di turno al pronto soccorso hanno eseguito le prime indagini mediche e diagnostiche. L’operaio avrebbe riportato ematomi in diverse parti del corpo, lesioni alla testa ed agli arti. Serio il danno ad una gamba. Vista la gravità dei traumi riportati i medici dell’ospedale modicano hanno deciso il trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto per i rilievi le forze di polizia ed i responsabili dello Spresal dell’Asp 7 di Ragusa. foto di repertorio.