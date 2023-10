Incidente stradale sulla Ragusa – Comiso: carambola di auto

Incidente stradale lungo la SS 115, nel tratto che collega Comiso a Ragusa, noto per i suoi tortuosi tornanti. Nel quarto tornante della strada, si è verificata una carambola che ha coinvolto diverse auto, con tre persone ferite.

Gli agenti della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e fornire assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Le cause dell’incidente sono ancora in via di rilevamento mentre il ripristino del manto stradale è avvenuto da parte delle squadre tecniche dell’Anas. Il traffico è stato parecchio rallentato. Sembra che non vi siano feriti gravi.