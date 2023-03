Incidente stradale a Modica. Forti rallentamenti del traffico veicolare

Incidente stradale stamattina in contrada Beneventano a Modica. Per cause da accertarsi due autovetture hanno terminato la propria corsa sui muri a secco di recinzione della carreggiata. Si tratta di una Fiat Punto e di una Opel Mokka. Illesi i conducenti dei due automezzi. A causa della dinamica dell’incidente, che di fatto ha determinato che le due autovetture occupassero l’intera carreggiata, si è registrato un rallentamento del traffico con lunghe code nelle due direzioni opposte.