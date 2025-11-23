Incidente nella notte sulla strada Ragusa – Marina di Ragusa. Auto si ribalta, indagini in corso sulla dinamica

Indagini in corso sulla dinamica che riguarda un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 della notte sulla strada Ragusa – Marina dI Ragusa. Una Lancia Ypsilon rossa si è capovolta finendo la sua corsa a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigil del Fuoco per i soccorsi del caso. Al bordo due persone di meta età. Forse l’asfalto viscido a causa della pioggia, alla base del ribaltamento dell’autovettura anche se non si esclude che possa esserci stato il coinvolgimento di un’altra autovettura per evitarla la persona alla guida potrebbe essere stata costretta a fare una manovra repentina.

A guidare l’auto che si è poi capovolta c’era una donna che ha comunicato ai soccorritori la presenza di un’altra automobile che sarebbe sopraggiunta dall’alto opposto del senso di marcia, invadendo la carreggiata. E proprio per evitare l’impatto la donna sarebbe uscita fuori strada repentinamente, causando il ribaltamento del mezzo, mentre l’altra automobile non si sarebbe fermata. In corso le attività di indagine considerato che i primi rilevamenti avevano portato a ritenere che l’incidente fosse autonomo. Le condizioni di salute per fortuna non sembrano al momento essere gravi. Le due persone sono state trasportate in ospedale.

