Incidente in monopattino a Scoglitti: giovane trasferito d’urgenza a Catania

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Un ragazzo di quindici anni vittima di un incidente in monopattino a Scoglitti. Il ragazzo è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. Subito soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria , e stato trasferito con urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove tutt’ora si trova ricoverato. I medici sono fiduciosi circa l’esito delle cure.

L’incidente si e verificato nel fine settimana a Scoglitti. L’episodio riporta in primo piano la problematica riguardante la sicurezza dei monopattini, il ciò utilizzo e cresciuto a dismisura, specie tra i più giovani.

Le norme recenti hanno introdotto alcuni obblighi, tra cui il casco e la targa, oltre che il divieto di salire in due su un monopattino o di utilizzarlo fuori dal centro abitato che erano in vigore anche prima.

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