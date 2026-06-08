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Incidente in monopattino a Scoglitti: giovane trasferito d’urgenza a Catania
08 Giu 2026 13:07
Un ragazzo di quindici anni vittima di un incidente in monopattino a Scoglitti. Il ragazzo è caduto a terra e ha battuto violentemente la testa. Subito soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria , e stato trasferito con urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove tutt’ora si trova ricoverato. I medici sono fiduciosi circa l’esito delle cure.
L’incidente si e verificato nel fine settimana a Scoglitti. L’episodio riporta in primo piano la problematica riguardante la sicurezza dei monopattini, il ciò utilizzo e cresciuto a dismisura, specie tra i più giovani.
Le norme recenti hanno introdotto alcuni obblighi, tra cui il casco e la targa, oltre che il divieto di salire in due su un monopattino o di utilizzarlo fuori dal centro abitato che erano in vigore anche prima.
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