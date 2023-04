Incidente fra pullman Etna Trasporti e un’auto. Ci sono feriti

Un incidente stradale si è verificato lungo la Gela-Catania, nei pressi di Caltagirone. Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus extraurbano della “Etna Trasporti” ha avuto un impatto con un’auto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: l’autobus viaggiava in direzione Gela.

CI SONO FERITI, PER FORTUNA NON GRAVI

Ci sarebbero anche dei feriti, per fortuna non gravi: si tratta di alcuni occupanti dell’autobus e di coloro che erano a bordo dell’autovettura. Sul posto sono intervenuti i socorsi e le forze dell’ordine. Gli accertamenti sono ancora in corso.