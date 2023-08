Incidente fra camion e furgone all’ingresso di Ragusa: un ferito in condizioni serie, elisoccorso

Incidente stradale stamani fra un camion e un furgone in contrada Magnì, alle porte della città di Ragusa, lungo la Sp. 25 Ragusa-Marina di Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento uno dei due mezzi ha invaso la carreggiata dell’altro, causando lo scontro.

IL CONDUCENTE DEL FURGONE E’ STATO ELISOCCORSO

Ferito in modo serio il conducente del furgone, estratto dalle lamiere grazie all’aiuto dei vigili del fuoco: immediatamente è stato elisoccorso e trasportato al Cannizzaro di Catania. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti il personale sanitario, i carabinieri e la polizia di stato per dirimere il traffico. Sono in corso, come da prassi, accertamenti sul conducente del camion. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

FOTO: Franco Assenza